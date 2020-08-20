20 Ağustos 2020 Perşembe 00:59:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 00:59:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ummanlı mevkidaşıyla telefonla görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu görüşmede, mevkidaşını Umman Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı tebrik etti.
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