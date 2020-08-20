Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ummanlı mevkidaşıyla telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu görüşmede, mevkidaşını Umman Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı tebrik etti.