Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız
Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Maruf ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik Gruplardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile görüştü.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Maruf'la Irak'taki gelişmeleri, IKBY ile ilişkilerimizi ve Türkmenlerin durumunu ele aldık. Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
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