Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, AB üyeliği süreci çerçevesinde yapıcı bir politika izlemeye devam etmektedir

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Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıf Haftası'nı kutladı.
Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vakıf bir gönül mesaisi, bir vicdan meselesi ve merhamet düşüncesinin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kurumsallaşmasıdır. Milletimiz var oldukça vakıf medeniyeti de var olmayı, insanlığın yarınlarına dair umudu korumayı sürdürecektir. Vakıf Haftası kutlu olsun." ifadesini kullandı.
VAKIF BİR GÖNÜL MESAİSİ, BİR VİCDAN MESELESİ VE MERHAMET DÜŞÜNCESİNİN DÜNYADA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEKİLDE KURUMSALLAŞMASIDIR.&MDASH; MEHMET NURİ ERSOY (@MEHMETNURİERSOY) MAY 9, 2022
MİLLETİMİZ VAR OLDUKÇA VAKIF MEDENİYETİ DE VAR OLMAYI; İNSANLIĞIN YARINLARINA DAİR UMUDU KORUMAYI SÜRDÜRECEKTİR.#VAKIFHAFTASI KUTLU OLSUN. PİC.TWİTTER.COM/NDARISIJH2
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