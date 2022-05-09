VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreev'e kırmızı boyalı protesto
AB, Ukrayna'nın üyelik süreci için ilk görüşünü haziranda verecek
AB, 1 yıldır sürdürdüğü 'gelecek tartışmaları'nın sonucunu Avrupa Günü'nde sunacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, AB üyeliği süreci çerçevesinde yapıcı bir politika izlemeye dev...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, AB üyeliği süreci çerçevesinde yapıcı bir politika izlemeye dev...
İstanbul Adliyesi'nde icra ve zabıt katipliği sınavı yoğunluğu
VakıfBank'tan 1 milyar dolarlık yeni sendikasyon kredisi
Bangsamoro halkı, güvenlik sorunlarının aşıldığı yeni dönemde sistemin güçlendirilmesini istiyor
Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerinde 'sürdürülebilir' açılım hedefi
İzmir'deki fayların deprem üretme olasılığı araştırılıyor
Kırklareli'nde "Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları" yapıldı
Şehir şehir gezecek
‘Gayrı'yla rekor açılış
ABD'den Bakü'ye
Anneler Günü düeti
Kınalı Hülya
İki yaka tek konser
Derya çiçek gibi
Orkide Yıldız'dan
Set öncesi okuma provası
‘Mavi' için alışveriş vakti
Bu evliliğe karşıyım
Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan 2,5 milyon liralık izinsiz fotoğraf davası
Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:26:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:26:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, AB üyeliği süreci çerçevesinde yapıcı bir politika izlemeye devam etmektedir

Kaynak: AA

ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıf Haftası'nı kutladı.

Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vakıf bir gönül mesaisi, bir vicdan meselesi ve merhamet düşüncesinin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kurumsallaşmasıdır. Milletimiz var oldukça vakıf medeniyeti de var olmayı, insanlığın yarınlarına dair umudu korumayı sürdürecektir. Vakıf Haftası kutlu olsun." ifadesini kullandı.

VAKIF BİR GÖNÜL MESAİSİ, BİR VİCDAN MESELESİ VE MERHAMET DÜŞÜNCESİNİN DÜNYADA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEKİLDE KURUMSALLAŞMASIDIR.

MİLLETİMİZ VAR OLDUKÇA VAKIF MEDENİYETİ DE VAR OLMAYI; İNSANLIĞIN YARINLARINA DAİR UMUDU KORUMAYI SÜRDÜRECEKTİR.#VAKIFHAFTASI KUTLU OLSUN. PİC.TWİTTER.COM/NDARISIJH2

&MDASH; MEHMET NURİ ERSOY (@MEHMETNURİERSOY) MAY 9, 2022
Etiketler : "Vakıf bir gönül mesaisi Vakıf Haftası kutlu olsun MEHMET NURİ ERSOY
Açıkhava çağrısı

Açıkhava çağrısı
Türk işi kutlama

Türk işi kutlama
Bursa'da nostalji

Bursa'da nostalji
Kapadokya çıkarması

Kapadokya çıkarması
Eleştirmek yerine kendinize bakın!

Eleştirmek yerine kendinize bakın!
Sanatta farkındalık

Sanatta farkındalık
Yıldız'lı performans

Yıldız'lı performans
Kızı olacak

Kızı olacak
Takipçilere Kerem engeli

Takipçilere Kerem engeli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER