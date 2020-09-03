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03 Eylül 2020 Perşembe 00:05:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 00:05:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görevine yeni başlayan Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi'yi tebrik ederek, Türkiye'ye davet etti.

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