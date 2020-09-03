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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görevine yeni başlayan Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi'yi tebrik ederek, Türkiye'ye davet etti.