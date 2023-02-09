"Tüm dünyadan güçlü bir dayanışma gördük"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin tüm dünyadan güçlü bir dayanışma gördüğünü, bugün itibariyle 56 ülkeden 6 bin 479 personelin yardım amacıyla bölgede olduğunu ve 19 ülkeden de yeni ekiplerin 24 saat içinde Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tarihin en büyük felaketinin yaşandığına işaret ederek, "Yaşadığımız bu felaket karşısında KKTC bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı." dedi.

Deprem nedeniyle yedi gün milli yas ilan eden KKTC'nin dayanışma gösterdiğini aktaran, Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle acımız da sevincimiz de birdir. Tüm KKTC makamlarına ve Kıbrıs Türk halkına, bu zor günlerde verdiği destek içinde ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum." diye konuştu.

Çavuşoğlu, depremin ardından KKTC sivil savunma ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye geldiğini, sahada yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ve sahadaki çalışmalara büyük katkı sağladığını kaydetti.

"Deprem felaketinde ülkemizde bulunan ve hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum." diyen Çavuşoğlu, Adıyaman ve Hatay Kırıkhan'da enkaz altında kalan sporcu kafilelerinin bulunduğunu ve oradan güzel haber almayı umduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, yurt dışından Türkiye'ye yardım amacıyla gelen ekiplere de teşekkür ederek, "Tüm dünyadan da güçlü bir dayanışma gördük. Bunun için de teşekkür ediyoruz, uluslararası topluma da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. 95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık. Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini, doktorlarını, sahra hastanelerini, yardım malzemelerini ülkemize sevk ediyor. 9 Şubat itibariyle 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. Yine 19 ülkeden ekipler 24 saat içinde ülkemizde olacaklar." dedi.

DEPREM BÖLGELERİNE EK OLARAK 11 BÜYÜKELÇİ GÖREVLENDİRİLDİ



Çavuşoğlu, devletin tüm kurumlarının deprem için seferber olduğunu aktardı ve tüm sivil toplum örgütlerinin de seferber olduğunu kaydetti.

Kovid-19 döneminde kurulan Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin yeniden faal hale getirildiğini dile getiren Çavuşoğlu, merkezin depreme yönelik çalışmalara ve uluslararası desteklerin koordinasyonuna katkı sağladığını aktardı.

Çavuşoğlu, sahada yapılan çalışmalara yerinde katkı sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "Deprem bölgesinde temsilciliklerimiz var, Gaziantep'te, Diyarbakır'da ve Hatay'da. Bir de İstanbul'da temsilciliğimiz var, bazı yardımlar İstanbul üzerinden geliyor. Oradaki temsilciliğimiz, büyükelçimiz ve arkadaşlarımız yedi gün 24 saat esasıyla havaalanında nöbetleşe görev yapıyorlar. Antalya'ya giden yardımlar var ya ilk başta tabii pistlerdeki sorun sebebiyle belli bir sırayla gönderiyorduk. Antalya temsilciliğimiz de aynı şekilde orada görev yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra, yurt dışından gelen yardımların ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılabilmesi için Hatay, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te 11 büyükelçinin görevlendirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, bölgede daha önceden 17 personel olduğunu ve ek olarak 14 personelin daha gönderildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Bakanlığın Hatay temsilcisi Devrim Öztürk'ün ve orada görev yapan Gökhan Aytaç'ın halen enkaz altında olduğunu ve kendilerinden henüz bir haber alınmadığını belirtti.

Yurt dışından deprem nedeniyle nakit yardımda bulunmak isteyenlere ilgili hesap numaralarını aktardıklarını belirten Çavuşoğlu, nakdi yardımlar dolayısıyla yurt dışındaki büyükelçiliklerde, gerekli izinlerin alınarak hesap açılması ve oradan da yardımların Türkiye'ye aktarılması için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışından gelecek ayni yardımların Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye'ye ulaştırılması için THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile görüştüklerini dile getirdi.

THY'nin, ayni yardımların Türkiye'ye ulaştırılması için kargo uçaklarını tahsis ettiğini aktaran Çavuşoğlu, bunun yanı sıra kurumun tarifeli uçuşlarındaki uçakların da kullanıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, şu an için en çok çadıra ihtiyaç duyulduğunu, bu hususa öncelik verdiklerini belirtti.

Depremin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov başta olmak üzere birçok ülke liderinin ve bakanın Türkiye'yi ziyaret etmek istediklerini ilettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu talepleri gelecek hafta planlayabileceklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, deprem nedeniyle yurt dışından gelen taziye mesajlarının cevaplandırılması koordinasyonunu da Cumhurbaşkanlığı ile beraber yaptıklarını aktardı.

Depremzedeler için yapılan çalışmalara da değinen Çavuşoğlu, "Devletimiz deprem bölgesinde evi yıkılan insanlara barınmaları için imkanlar sağladı. Yaklaşık 500 bin kişilik (barınma) imkan sağlandı, ama deprem bölgesinde şu anda işi olmayan, acil durumda ve çıkmak isteyen insanlara da gerekli desteği vermemiz gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da sahada çalışırken bu işin organizasyonuna da oradan destek veriyor. Kendisiyle sürekli temastayız. Farklı illerimizde vatandaşlarımızın gelip barınması ve her türlü imkanın sağlanması konusunda da çalışıyoruz." dedi.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ BİR AN ÖNCE DEPREMİN ETKİSİNDE KALAN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAK"



Bakan Çavuşoğlu, dün akşamdan başlayarak bu sabaha kadar yaklaşık 30 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini, kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılanların da olduğunu kaydetti.

Deprem bölgesinden tahliye edilenlerin 15 bin 729 kişinin Türkiye genelinde kamu misafirhaneleri, öğrenci yurtları ve konaklama tesislerine yerleştirildiğini dile getiren Çavuşoğlu, Antalya'ya 11 bin 165 depremzedenin geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, yapılan çalışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Herkes bir taraftan, işin ucundan tuttu, tüm kurumlarımız elini uzattı. Diplomaside bugün önemli çok meseleler var ama birinci önceliğimiz bir an önce depremin etkisinde kalan vatandaşlarımızın yanında olmak, kurtarmak, hastaları, yaralananları iyileştirmek ve daha çok yapacağımız iş var. Bu şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılması konusunda da zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mız gerekli açıklamaları yaptı. Herkes gibi biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz."