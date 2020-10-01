Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Ermenistan saldırganlığı ele alındı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Ermenistan saldırganlığı ele alındı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür. Görüşmede Ermenistan'ın saldırganlığı ele alınmıştır" denildi.
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