Türkiye-Rusya arasında kritik görüşme! Masada Suriye ve Libya var

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:52:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 17:14:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefon görüşmesi yaparak Libya ile Suriye konularını ele aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Lavrov'un görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ile Suriye konuları ele alındı.
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