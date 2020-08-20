Türkiye-Rusya arasında kritik görüşme! Masada Suriye ve Libya var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Lavrov'un görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ile Suriye konuları ele alındı.