"BM'nin Ukrayna planını destekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi. Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ikili görüşmenin ardından önemli açıklamlarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Savaşın yol açtığı kayıpların giderek arttığını üzülerek görüyoruz. Türkiye'nin başından beri ilkeli tıumumu herkesin malumu.. İstanbul'da anlamlı bir ilerleme sağlamıştı. Savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesi herkesin yararına olur. Müzakerelerin yeniden başlaması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

TAHIL KORİDORU

(Buğday koridoru için) BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz" Rusya ve Ukrayna'nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Bunun ile ilgili görüşmenin İstanbul'da yapılabileceğini dile getirdik.

SURİYE'YE OPERASYON HAZIRLIĞI

Bugün sadece bunları konuşmadık. Suriye bu konulardan bir tanesi Libya'da bunlardan birisi. Rusya farklı görşlerimiz olsa da birlikte çalıştığımız bir ülkedir. Suriye'nin kuzeyinde bize yönelik artan tehdit var. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Diğer taraftan Libya'daki durumu ele aldık. Libya'da istikrarın tam olarak tesis edilmesi için herkesin katkı sağlaması gerekiyor. Terör oluşumuna asla izin veirlmemeli...

Lavrov'un açıklamasından öne çıkanlar;

Liderlerimiz dokuz defa telefonda görüşme gerçekleştirid. Hükümetlerimiz ve kurumlar arasındaki ilerideki görüşmeler için fikir alışverişinde bulunduk. Ticareti milli paralar ile yapmak için ciddi potansiyelimiz varç Turistik akımların bu şekilde artmasını da sağlayacağız.

UKRAYNA SAVAŞI

Bizim ülkemizin güvenliğini tehdit eden gelişmeler olmuştu. Biz sivillere minimum zarar verecek şekilde hareket ediyoruz. Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin sevk edilmesi konusunda ise Batılılar bunu facia olarak gösteriyor ancak Ukrayna'nın dünyadaki payı yüzde birdir. Bu gıda krizine yol almaz. Tüm gemiler buradan yük taşıyabilir. Ukraynalılar mayınsızlaştırma faaliyetlerine hazır olduklarını iddia ediyor. türk askeri makamları ile bunları görüşmekteyiz. Biz herhangi bir engel koymuyoruz.

SURİYE OPERASYONU

Suriye ile ilgili sıradaki toplantımızı Astana formatındaki Temmuz ayında yapılacak. Güney Kafkaslarda nasıl çalışacağımız konusunda anlaşma sağlandı. Moskova'da ilk toplantısını yaptık. Gürcistan katılamadı ancak Gürcistan'a kapımız her zaman aççıktır. Ortadoğu'da çok çetrefilli bir konu var. Burada uluslararası çabaları aktif etmekten yanayız. Filistin ve İsrail'in görüşmeler yapmasını destekliyoruz. ancak bir takım güçler mevcut statükoyu koruma isteğinde bu somut bir sonuca varmamıza fırsat vermeyecek.

Sayın Mevlüt Bey görüş ayrılıklarımız olduğunu dile getirdi ancak biz her zaman karşılıklı olarak saygılı harekat etme taraftarıyız. Ayrıca Karadeniz'deki güvenliği sağlamak açısından her iki ülkeye de sorumluluklar düşüyor. türkiye'ye Montrö konusunda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz yapıcı bir şekilde çalışılması taraftarıyız.

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