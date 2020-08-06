Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı George Vella tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vella'ya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi dileklerini ilettik. Malta Dışişleri Bakanı olduğu dönemde imzalanan anlaşmalar, ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkı sağladı. Libya'daki kriz ve düzensiz göç konusunda Malta'yla birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.
#Malta Cumhurbaşkanı George Vella’ya Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın iyi dileklerini ilettik. Malta Dışişleri Bakanı olduğu dönemde imzalanan anlaşmalar ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkı sağladı. Libya’daki kriz ve düzensiz göç konusunda Malta’yla birlikte çalışacağız. pic.twitter.com/2ZGT78aBYk— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 6, 2020
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