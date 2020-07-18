18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:53:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:53:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Moğolistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ve Moğolistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nyamtseren Enkhaivan ile telefon görüşmeleri yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Moğolistanlı mevkidaşları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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