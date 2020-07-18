Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Moğolistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Moğolistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Moğolistanlı mevkidaşları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.