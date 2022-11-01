Bakan Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile bir araya geldi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çavuşoğlu, Kırımoğlu ile beraberindeki heyeti Ankara'da ağırladıklarını bildirdi.
Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu'nu Ankara'da ağırladık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 1, 2022
Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü desteklemeye ve Kırım Tatar Türklerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/wN6ja6dCtT
Çavuşoğlu, "Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü desteklemeye ve Kırım Tatar Türklerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.