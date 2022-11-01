Bakan Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çavuşoğlu, Kırımoğlu ile beraberindeki heyeti Ankara'da ağırladıklarını bildirdi.

Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu'nu Ankara'da ağırladık.



Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü desteklemeye ve Kırım Tatar Türklerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/wN6ja6dCtT