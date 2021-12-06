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06 Aralık 2021 Pazartesi 13:02:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 13:02:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uluslararası toplumun, insani yardımları Afgan halkına ulaştırması gerekiyor. Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uluslararası toplumun, insani yardımları Afgan halkına ulaştırması gerekiyor. Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor

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