06 Aralık 2021 Pazartesi 13:02:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 13:02:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uluslararası toplumun, insani yardımları Afgan halkına ulaştırması gerekiyor. Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uluslararası toplumun, insani yardımları Afgan halkına ulaştırması gerekiyor. Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor
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