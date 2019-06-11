Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı'yla görüştü: Milli Takım'a yapılan muamele kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile Milli Takım'a yapılan saygısızlığı konuştu. Çavuşoğlu ''Önceden iki kez haber verilmesine rağmen yapılan muamele kabul edilemez'' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile Milli Takım'a yapılan saygısızlığı konuştu.
Bakanlıktan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Sayın Bakanımız İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüşmüştür. Sayın Bakanımız muhatabına, takımımızın varışından 3 hafta öncesinden ve seyahatin hemen öncesinde tekrar Oslo Büyükelçiliğimiz ve Reykjavik Fahri Başkonsolosumuz tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir.''
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