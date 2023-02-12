Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugün Türkiye'ye gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

Deprem meydana geldikten hemen sonra Türkiye'yi ilk arayan ve yardım teklifinde bulunan ilk ülkelerden bir tanesi Yunanistan oldu. Hemen arama kurtarma ekiplerini gönderdiler ve çok sayıda uçakla insani yardımlarını Türkiye'ye getirdiler.

Yunanistan'ın gönderdiği arama kurtarma ekipleri ile biraz önce tanıştık ve kendilerine teşekkür ettik. Geldikleri andan itibaren gece gündüz burada çaba sarf ettiler. Canlı olarak kurtarılan her insandan sonra sadece burada Yunanistan ekibi değil tüm Yunan halkının da ne kadar mutlu olduğunu gördük izledik.

İyi komşuluk böyle günlerde belli olur. 1999 yılında da yaklaşık bir ay arayla hem Türkiye'de hem Yunanistan'da deprem meydana gelmişti. Önce Yunanistan bizim yardımımıza koştu sonra Türkiye Yunanistan'ın yardımına koştu.

O zaman Time Dergisi bunu güzel bir şekilde haberleştirmişti.

Ben de o zaman siyasetçi değildim,okuyucu mektubu göndermiştim. Daha sonra yayınladılar bu mektubumu. Kısaca şunu söylemiştim. Zor günlerde birbirimize yardım etmemiz önemli. Ama ilişkilerimizi geliştirmek için başka bir felaketi beklemek zorunda değiliz demiştim. O gün sade bir Türk vatandaşı olarak söylemiştim. Bugün Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak aynı düşüncedeyim. Umarım görüş, ayrılıklarımızı da diyalog yoluyla samimi bir şekilde ele alıp çözmek için çaba sarf ederiz. Ben dostum Nikos Dendias'a ve onun şahsında Yunanistan hükümetine ve tüm Yunan halkına bize zor günde verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum.