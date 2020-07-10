  • BIST
    113783
  • Dolar
    6,8667
  • Euro
    7,7598
  • Altın
    398,8560
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HSK 26 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı
İçişleri: Bir terör örgütü mensubu daha teslim oldu
Ayasofya Camii'ne yerli ve yabancı medya ilgisi
Libya'da petrol üretimi resmen başladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu müjdeyi verdi
Cuma hutbesinde "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" vurgusu
Koronavirüs ilk kez üç boyutlu görüntülendi
14 ailenin evladına kavuşması umut oldu
Formula 1 takvimine iki yarış daha eklendi
Sırbistan'da karıştı!
Çin'in Doğu Akdeniz'deki güvensiz limanı İsrail
Kuzey Makedonya erken genel seçimleri ve Türk siyasi partileri
Jandarma Genel Komutanlığından 'havai fişek fabrikası' açıklaması
Galatasaray'da 450 milyonluk kayıp!
Lavrov açıkladı: Nükleer çatışma riski arttı
Çeyrek asırdır tazeliğini koruyan acı: Srebrenitsa soykırımı
Ferdi Kadıoğlu'nun gözü Şenol Güneş'te!
İbrahim Kalın: İktidar ve muhalefet aynı zeminde buluştu
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 714 bine yaklaştı
40 günde 15 bin TL kazanıyorlar
El figürü olan ağaç hayrete düşürdü! Koruma altına alınsın
Adnan Oktar duruşmada, maske takmayınca salondan atıldı
Ticaret Bakanı Pekcan'dan hibe açıklaması!
Bakan Albayrak: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız
10 Temmuz 2020 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 14:00:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İngiltere'yle serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakınız

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin İngiltere ile sanayi ürünleri, tarım ürünleri ve hizmetleri kapsayan bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakın olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çarşamba günü Londra'ya yaptığı ziyarette Financial Times'a verdiği röportajda, iki taraf arasında prensipte anlaşmaya ilişkin hiçbir görüş ayrılığı olmadığını ancak bazı teknik konulara son halinin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Serbest ticaret anlaşması müzakereleri için "Çok iyi gidiyor ve sonuçlandırmaya çok yakınız." değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, "İkili ticaretimizin hacmine bakarsanız, bunun yüzde 95'ini sanayi ürünleri oluşturuyor ve bu konuda mutabık kaldık. Yüzde 5'i ise tarım ürünleri ve hizmetlerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

20 milyar dolarlık hedef

İngiltere'nin Türkiye'nin "stratejik müttefiki" olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, İngiltere'yle Brexit sonrası dönemde ikili ticareti arttırmayı kararlaştırdıklarını, bu kapsamda 20 milyar dolarlık bir hedef belirlediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra Türk vatandaşlarının İngiltere'de iş kurmasına olanak sağlayan Ankara Anlaşması'na benzer başka bir anlaşmayı da müzakere ettiklerinin altını çizdi.

Ticaret bakanları görüşecek

Gazeteye konuşan İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığından üst düzey bir yetkili de ticaret anlaşması görüşmelerinin "iyi ilerlediğini" ve Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ile Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Ranil Jayawardena'nın gelecek hafta Türk mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtti.

Öte yandan haberde, İngiltere'nin Almanya'dan sonra Türkiye'nin ikinci en büyük ticaret ortağı olduğu ve İngiltere'yle bir serbest ticaret anlaşmasına varılmasının özellikle otomobil üreticileri, tekstil fabrikaları ve beyaz eşya üreticileri için kritik kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.

İngiltere-Türkiye arasındaki toplam ticaretin geçen yıl 18,8 milyar sterline ulaştığı hatırlatılan haberde, Türkiye'de aralarında BP, Shell, Vodafone, HSBC, Aviva ve Diageo'nun da olduğu 2 bin 500'den fazla İngiliz şirketi bulunduğuna vurgu yapıldı.

Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatını ise büyük ölçüde araç, beyaz eşya ve tekstil ürünlerinin oluşturduğu belirtildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER