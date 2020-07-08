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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiltere'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiltere'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İngiltere'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile yapacağı görüşmelerde, Brexit öncesi ve sonrası dahil Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra turizm, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.