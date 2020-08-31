Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PAB Başkanı Barron’la bir araya geldik. Dış politikanın etkin bir aracı olan parlamenter diplomasiyi destekliyoruz. PAB’la Birleşmiş Milletler (BM) dahil çok taraflı uluslararası platformlarda birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.