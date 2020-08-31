Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron görüştü
Kaynak: AA
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dış politikanın etkin bir aracı olan parlamenter diplomasiyi desteklediklerini belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PAB Başkanı Barron’la bir araya geldik. Dış politikanın etkin bir aracı olan parlamenter diplomasiyi destekliyoruz. PAB’la Birleşmiş Milletler (BM) dahil çok taraflı uluslararası platformlarda birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Parlamentolararası Birlik (#PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron’la biraraya geldik. Dış politikanın etkin bir aracı olan parlamenter diplomasiyi destekliyoruz. PAB’la #BM dahil çok taraflı uluslararası platformlarda birlikte çalışmaya hazırız. pic.twitter.com/MghIrO6l8z— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 31, 2020
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