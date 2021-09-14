14 Eylül 2021 Salı 15:40:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 15:40:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Kaynak: DHA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag'la bugün Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yapmıştır" denildi.
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