Suriye'de yeni harekat olur mu?

Türkiye'den ABD ve Rusya'ya net tavır: Güvenliğimiz için gerekeni yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı bölgesinde yaşanan saldırıların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

ABD ve Rusya sözünü tutmadı, saldırılardan onlar da sorumlu.

Suriye'den bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, YPG/PKK saldırılarında Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu olduğunu vurguladı.