Suriye'de yeni harekat olur mu?

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13 Ekim 2021 Çarşamba 12:24:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 13:02:00

Türkiye'den ABD ve Rusya'ya net tavır: Güvenliğimiz için gerekeni yapacağız

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, (Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Teröre karşı kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı bölgesinde yaşanan saldırıların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

ABD ve Rusya sözünü tutmadı, saldırılardan onlar da sorumlu.

Suriye'den bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, YPG/PKK saldırılarında Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu olduğunu vurguladı.

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