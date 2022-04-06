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06 Nisan 2022 Çarşamba 12:45:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 12:45:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi olmasına, Levent Eler'in de Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğine Bekir Uysal, Riga Büyükelçiliğine Şule Öztunç, Helsinki Büyükelçiliğine Deniz Çakar, Stokholm Büyükelçiliğine Yönet Can Tezel, Kopenhag Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin, Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ, Rabat Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan, Seul Büyükelçiliğine Salih Murat Tamer görevlendirilecek.

Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'daki Büyükelçiliğine Adnan Keçeci, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki Büyükelçiliğine Hüsnü Murat Ülkü getirilecek.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğine Mehmet Paçacı, Tallin Büyükelçiliğine Başak Türkoğlu, Bissau Büyükelçiliğine Ali Sait Akın, Windhoek Büyükelçiliğine Feral Çekerek Oruçkaptan, San Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen, Tiflis Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay, La Paz Büyükelçiliğine Ertan Yalçın, Punom Pen Büyükelçiliğine ise Ülkü Kocaefe'nin isimleri seçildi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri ise şöyle:

Harare Büyükelçiliği'ne Berna Kasnaklı Vresteden, Nairobi Büyükelçiliğine Subutay Yüksel, Karakas Büyükelçiliği'ne Naci Aydan Karamanoğlu, Hartum Büyükelçiliği'ne İsmail Çobanoğlu, Kişinev Büyükelçiliğine Uygar Mustafa Sertel, Manila Büyükelçiliğine Niyazi Evren Akyol, Niamey Büyükelçiliğine Özgür Çınar, Bogota Büyükelçiliği'ne Beste Pehlivan Sun, Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne Emir Salim Yüksel, Kito Büyükelçiliği'ne Makbule Başak Yalçın, Tiran Büyükelçiliği'ne Tayyar Kağan Atay, Bujumbura Büyükelçiliği'ne Alp Işıklı, Antananarivo Büyükelçiliği'ne İshak Ebrar Çubukçu, Nuakşot Büyükelçiliği'ne Akif Menevşe, Kuveyt Büyükelçiliği'ne Tuba Nur Sönmez, Budapeşte Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu.

Etiketler : Dışişleri Bakan Yardımcısı Tayyar Kağan Atay Makbule Başak Yalçın
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