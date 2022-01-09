VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Asya'ya tekrar dönmemiz gerekiyor"
FETÖ'nün 'kravat kamerası'yla generalleri izlediği itirafı
Türkiye'den TL'ye talebi artıracak hamle!
Bu balık pek bilinmiyor ama mangalları söndürüyor
Cehennem Kapısı kapatılıyor
ABD'den Yunanistan'ı çıldırtan hamle!
"Darbe anayasasına son vermenin vakti gelmiştir"
İngiltere'den 3. doz aşı açıklaması: Yüzde 90 oranında koruyor
O bölgede 100'ün üzerinde sivili katlettiler!
Bilim Kurulu üyesi, Omicron'un kuluçka süresini açıkladı!
Ambargolar Türkiye'yi durduramadı
Afrin operasyonu öncesi bilgi aktardığı tespit edildi!
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert cevap
KDV düşecek mi?
Öldürülen terörist HDP vekilin sevgilisi çıktı!
Yunanistan'a 12 mil uyarısı
Meteoroloji'den flaş sarı uyarı geldi!
Tüm çalışanları ilgilendiriyor!
Yeni Mario oyunu yolda
Müzik gecesi
Fikrini değiştirdi
Aleyna çok iyi şarkıcı
Sete ara verildi
Armut Dalında Güzeldir
09 Ocak 2022 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 14:00:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bütüncül bir anlayışla Asya'ya tekrar dönmemiz gerekiyor

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Ankara İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 'Siyasetin ve ekonominin ağırlığı Asya'ya kayıyor. Biz buna duyarsız kalamayız. Bütüncül bir anlayışla Asya'ya tekrar dönmemiz gerekiyor. Bu Batı'ya sırtımızı döndüğümüz anlamına gelmez' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Ankara İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Siyasetin ve ekonominin ağırlığı Asya'ya kayıyor. Biz buna duyarsız kalamayız. Bütüncül bir anlayışla Asya'ya tekrar dönmemiz gerekiyor. Bu Batı'ya sırtımızı döndüğümüz anlamına gelmez."

"Biz bugün bağımsız, gerçekçi bir dış politika izliyoruz. Eskisi gibi birilerinin peşine takılıp olan biteni izlemiyoruz. Biz masada diplomasiden ve diyalogdan yanayız ama sahada da oldu bittilere izin vermeyecek güç ve kararlılığı sahibiz"

"Son 30 yıldır dünyada üretimin itici gücü olan Çin ile Batı sermayesi arasındaki balayı bitti. Korumacı zihniyet dünyada yeniden yükseliyor"

"Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır. Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz."

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluASYA Türk Devletleri Teşkilatı
1 ay futbol yasak

1 ay futbol yasak
Yoğun ilgiden memnun

Yoğun ilgiden memnun
Uzay ağlattı

Uzay ağlattı
O sözler Fahriye'ye mi?

O sözler Fahriye'ye mi?
Sorun çıkaranla çalışmam

Sorun çıkaranla çalışmam
HES kodu boynunda

HES kodu boynunda
Baş başa alışveriş

Baş başa alışveriş
Yeni yaşa anlamlı adım

Yeni yaşa anlamlı adım
Özge jüri koltuğunda

Özge jüri koltuğunda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER