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13 Aralık 2021 Pazartesi 11:24:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 11:25:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bangladeşli mevkidaşı Momen görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı Momen ile görüştü. Ankara'daki görüşmede iki ülke ilişkileri ve iş birliği projeleri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen ile başkent Ankara'da Türkiye-Bangladeş ilişkilerini ve iş birliği projelerini ele aldı.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan, "Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın yarın Ankara'daki büstünün ve adını taşıyacak parkın açılışını yapacak Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen'i ağırladık." açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüşmesinde, Türkiye-Bangladeş ikili ilişkilerini ve iş birliği projelerini değerlendirdiklerini belirtti.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen
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