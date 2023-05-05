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05 Mayıs 2023 Cuma 18:23:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 18:23:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Washington'daki Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri arasındaki görüşmeler ele alındı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan
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