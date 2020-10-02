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02 Ekim 2020 Cuma 23:55:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 23:55:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov'un görüşmesinde, Yukarı Karabağ meselesi ele alındı.

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