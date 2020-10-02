02 Ekim 2020 Cuma 23:55:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 23:55:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov'un görüşmesinde, Yukarı Karabağ meselesi ele alındı.
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