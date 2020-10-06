Türkiye'den Azerbaycan'a kritik ziyaret!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidecek
Kaynak: AA
Azerbaycan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bakü'de temaslarda bulunacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun bugün çalışma ziyareti için Azerbaycan’a gideceği belirtildi.
Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülürken, mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la, Yukarı Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.
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