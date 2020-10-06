Türkiye'den Azerbaycan'a kritik ziyaret!

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06 Ekim 2020 Salı 10:01:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 10:01:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidecek

Kaynak: AA

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Azerbaycan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bakü'de temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun bugün çalışma ziyareti için Azerbaycan’a gideceği belirtildi.

Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülürken, mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la, Yukarı Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.

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