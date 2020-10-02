Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Azerbaycan'la bir milletiz. İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz."
�� Azerbaycan’la bir milletiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 2, 2020
�� İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız.
�� Dolayısıyla Azerbaycan’a olan desteğimizi kimse yadırgamasın.
��Bundan daha doğal ve meşru birşey olamaz. ���� ����@bayramov_jeyhun pic.twitter.com/Y9Y18EHGMd
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