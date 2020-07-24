Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile tarihte yeni bir sayfa açıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hamdolsun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı. Aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık tarihinde de..." değerlendirmesinde bulundu.
Hamdolsun #AyasofyaCamii açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 24, 2020
Aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlık tarihinde de... pic.twitter.com/7ZKGVuixzL
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamdolsun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı. Aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlık tarihinde de..." ifadesini kullandı.
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