Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile tarihte yeni bir sayfa açıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile tarihte yeni bir sayfa açıldı

Hamdolsun #AyasofyaCamii açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı.

Aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlık tarihinde de... pic.twitter.com/7ZKGVuixzL — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 24, 2020

, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılanile tarihte yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamdolsun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı. Aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlık tarihinde de..." ifadesini kullandı.