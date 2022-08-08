Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı

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08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:43:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:25:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a provokasyon uyarısı: Yeniden yapmayın

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti dünyanın krizlerle uğraştığı bu dönemde yıllarca konuşulacak başarılara kavuştu" dedi. Çavuşoğlu, Ermenistan'ı provokasyona karşı uyardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış konuşmasını yapıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2022 yolu Türk dış politikasında birçok açıdan doğrulanma yılı olarak kabul edilecek. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın krizlerle uğraştığı bu dönemde yıllarca konuşulacak başarılara kavuştu.

"TOPRAK BÜTÜNLÜKLERİ NE OLURDU, DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUM"

Sınırlarımızın ötesinde 4 bin kilometreyi teröristlerden temizledik. Biz bunu yapmasak ne DEAŞ temizlenirdi de ne PKK/YPG. İki ülkenin toprak bütünlüğü ne olurdu, düşünmek bile istemiyorum.

Ege'de ve Doğu Akdeniz'de ne yaparsam yanıma kar kalır anlayışıyla yapılan hesapları bozduk. Bölgede bize rağmen iş yapılamayacağını göstermiş olduk.

Bize karşı yapılan oyunları sismik araştırmalar ve 2019 Libya Anlaşmasıyla bozduk, kıta sahanlığımızın sınırlarını belirledik.

ERMENİSTAN'A UYARI

Buradan Ermenistan'ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrardan uyarıyoruz.

"İNŞA SÜRECİNDEYİZ"

Şimdi Türkiye ile işbirliği kanalları aranıyor ve işletiliyor. Bugün inşa sürecindeyiz. Dostluklarımız yeniden ihya ediliyor. Türkiye, hiç kimseye düşmanlık beslemiyor. Kimsenin toprağında gözü yok. Aksini düşünen varsa kendi ayıbı.

Girdiğimiz dönemi buhranlar çağı olarak niteleyebiliriz. Dünya bu karmaşaya gözü kapalı giriyor. Şoklara karşı dayanıklılık temel şart haline dönüştü. Bizim içinse eski tas eski hamam.

Türkiye artık dostlarından daha dost, daha faal ve daha az eleştiriler olmalarını bekliyor. Ukrayna krizinin Türkiye'nin değerini yeniden gözler önüne serdiğini umuyoruz. Her krizde Türkiye yanında olmasını isteyeceğiniz ülkedir.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİ

Avrupa Birliği'nden yeni somut adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye-AB ilişkileri bir iki ülkenin aldığı kararlara indirgenemeyecek kadar büyüktür.

Türkiye Avrupa'dır. Yeniden dikkatimizi Avrupa'ya veriyoruz. Avrupa'nın buna ihtiyacı var. Üyeliğimizin 70. yıl dönümünü kutladığımız NATO'nun güven vermesi için çok çaba sarf ediyoruz.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Hiçbir gerekçe masum insanların hele hele 5 yaşındaki kız çocuklarının öldürülmesini makul göstermez. İsrail'in bu saldırganlığını şiddetle kınıyor, tahrik edici politikaların bir an evvel sona ermesini istiyoruz.

YUNANİSTAN'IN PROVOKATİF ADIMLARI

Huylu huyundan vazgeçmiyor. Kıyılarımıza yakın adaların silahlandırıldığını başta BM olmak üzere muhataplarımıza anlattık. Bu konunun üzerine gitmeye devam edeceğiz.

Yunan-Rum ikilisi son 1 yılda kıta sahanlığımızı 9 gemi göndermeye kalkıştı. Bunları hem sahada hem de masada aldığımız önlemlerle engelledik.

Etiketler : Ermenistan TÜRKİYE MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
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