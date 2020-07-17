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17 Temmuz 2020 Cuma 00:47:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 00:47:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, bugün ayrıca Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Özel Temsilcisi ve eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yla Ankara'da görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Wirtu'yla verimli bir görüşme yaptık. Karşılıklı ziyaretleri, diyaloğumuzu, ticaret ve yatırım başta olmak üzere her alanda iş birliğimizi geliştirmede mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ayrıca Belarus'un Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.

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