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28 Temmuz 2022 Perşembe 22:07:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 22:07:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüşecek

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşecek.

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yarın Türkiye'ye geliyor. Ziyareti kapsamında Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanısıra, başta Ukrayna'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınacak.

Etiketler : Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
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