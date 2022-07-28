Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüşecek

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yarın Türkiye'ye geliyor. Ziyareti kapsamında Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanısıra, başta Ukrayna'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınacak.