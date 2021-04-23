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23 Nisan 2021 Cuma 23:14:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 23:20:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesindeki hususların takibi amacıyla mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu Antony Blinken Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi
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