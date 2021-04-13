Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde ikili konular, Afganistan'daki barış süreci, bu kapsamda yapılacak İstanbul konferansı, Suriye ve Orta Doğu konuları ele alındı.

Görüşmenin yapıcı ve faydalı geçtiği belirtildi.