13 Nisan 2021 Salı 00:18:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 00:18:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la telefonda görüştüğü, görüşmenin yapıcı ve faydalı geçtiği bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde ikili konular, Afganistan'daki barış süreci, bu kapsamda yapılacak İstanbul konferansı, Suriye ve Orta Doğu konuları ele alındı.
Görüşmenin yapıcı ve faydalı geçtiği belirtildi.
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