04 Ağustos 2022 Perşembe 11:18:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 11:18:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile tahıl nakliyesi ve ikili ilişkileri görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Blinken'ın görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.