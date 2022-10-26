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26 Ekim 2022 Çarşamba 17:10:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 17:10:00

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye Yatırım Platformu'nun AB üyelik sürecini başlatmasını umuyoruz

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında kurulan Türkiye Yatırım Platformunun önemine vurgu yaparak mali iş birliklerinin Türkiye'nin AB üyelik sürecini başlatmasını umduklarını söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ev sahipliğinde "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İş Diyalog Toplantısı" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakcı, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'yi Türkiye'de üçüncü kez ağırladıklarını ve üst düzey bir toplantı yaptıklarını aktardı.

Kaymakcı, AB-Türkiye arasındaki iş birlikleriyle ilgili toplantı gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşarak "Ticaret Bakanımız ve Genişleme Komiserimiz de bu toplantının açılışında vardı. Aslında pandeminin yaratmış olduğu sıkıntılar, tedarik zincirindeki kırılma bunun üzerine yine Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın olumsuz etkileri ve ekonomik toparlanmaya olan ihtiyaç ve aynı zamanda iklim değişikliğinin yeşil ticaret, yeşil finansman gibi mekanizmaları zorlaması nedeniyle Türkiye ile AB arasında ticaretin, yatırımın artırılması gerekleri açıkça bu toplantıda ortaya çıktı." diye konuştu.

Türkiye'nin, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlanması ve vize serbestliği konusunda beklentileri olduğunu kaydeden Kaymakcı, şunları söyledi:

"Vizede kolaylık sağlanmasını bekliyoruz. AB Genişleme Komiseri'nin ülkemizdeki ziyaretinin ana nedeni, Türkiye Yatırım Platformunun resmi olarak duyurulması. Türkiye aday ülke olarak mali fonlarından yararlanıyor. Türkiye, bugüne kadar 9,2 milyar avroluk fon kullandı. Ancak son dönemde IPA fonlarında (Katılım Öncesi Mali Destek Enstrümanı) kesintiye gidildi. Dolayısıyla Türkiye'ye aday ülke olarak daha fazla finansman aktarılması gerekiyor."

"YEŞİL DÖNÜŞÜM TÜRKİYESİZ OLMAZ"

Kaymakcı, AB'nin yeşil mutabakatı benimsediğini, 2050 yılına kadar karbondan arındırılmış bir AB kıtası oluşturmayı hedeflediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Buna yönelik olarak AB hem AB bütçesi ile hem de uluslararası finansman ile çok önemli kaynaklar ayırdı. Yeşil dönüşümden bahsediyorsak Türkiyesiz olması mümkün değil. Hem bir aday ülke olarak hem de Avrupa ekonomisindeki ağırlığı nedeniyle Türkiye'nin içerisinde bir yatırım platformu oluşturuldu. Bu platform AB tarafından sağlanacak garantiye dayanıyor. Uluslararası finans kuruluşları Türkiye'de özellikle iklim değişikliğinin oluşturmuş olduğu olumsuzlukları gidermeye yönelik katkıda bulunacak, kaynak sağlayacaklar. AB garantisi sayesinde bunun akışı hızlı olacak."

"Türkiye Yatırım Platformuna çok yoğun bir ilgi var." diyen Kaymakcı, toplantıda, Türkiye'nin uluslararası başarılı siciline vurgu yapıldığını da anlattı.

Kaymakcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"AB Yatırım Bankası, 2019'dan bu yana AB'nin Türkiye'ye karşı almış olduğu önlemler nedeni ile yeni projelere girmiyordu. İlk defa AB Yatırım Bankasının da yeni projelere girecek olmalarından dolayı mutluyuz. Biz Türkiye Yatırım Platformunun AB'den almış olduğumuz katılım öncesi mali yardımlara ek olmasını istiyoruz. Bu mali iş birliği ile Türkiye'nin AB üyelik sürecinin de açılmasını diliyoruz."

Etiketler : faruk kaymakcı yatırım avrupa birliği yeşil dönüşüm
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