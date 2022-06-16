16 Haziran 2022 Perşembe 12:32:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 12:33:00
Dışişleri: Alman Sözcü'nün ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Alman Sözcü'nün, hava sahamızı ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez." denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Alman Sözcü'nün, hava sahamızı ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez." denildi.
- Dışişleri: Alman Sözcü'nün ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez
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