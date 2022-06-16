Dışişleri: Alman Sözcü'nün ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Alman Sözcü'nün, hava sahamızı ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez." denildi.