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Gazze'den tahliyeler sürüyor: Türkiye ve KKTC vatandaşı 87 kişi, Mısır'a ulaştı
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19 Kasım 2023 Pazar 22:26:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 22:26:00

Gazze'den tahliyeler sürüyor: Türkiye ve KKTC vatandaşı 87 kişi, Mısır'a ulaştı

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanlığı, Türk ve KKTC vatandaşlarından oluşan 87 kişilik kafilenin Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştığını açıkladı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye ve KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı.

Sözkonusu grup önce Kahire'ye getirilecek. Yarın ise havayoluyla yurda dönmeleri bekleniyor.

Ayrıca, ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde, yaklaşık 60 hasta ve 40 refakatçinin tedavi amacıyla yarın Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Detaylar geliyor...

Etiketler : Dışişleri Gazze Mısır
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