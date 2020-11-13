Diş çıkartan bebeğe diş eti masajı
Bebekler diş çıkartırken birçok sorun yaşanır.
Bebeklerde dişler çıkarken ateş, ağrı, huzursuzluk, salya artışı, iştahsızlık gibi sorunlar yaşanabileceğini, bebeğin sürekli elini ağzına götürerek belirti verebileceğini söyleyen Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Elif Gizem Işık, “Diş çıkarırken huzursuzluğu azaltmak için bebeğe hafif hareketlerle diş eti masajı yapılabilir, bebeğin kullandığı diş kaşıyıcısını buzdolabında soğutarak verebiliriz, dişin sürdüğü bölgeye diş çıkarma jelleri de uygulanabilir, eğer hala ağrı devam ederse diş hekimine danışmalarını öneririm” dedi.
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