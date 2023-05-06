Türkiye'nin Sudan Büyükelçisine silahlı saldırı

Diplomatik kaynaklar: Sudan'da büyükelçimizin aracına ateş açıldı, ölü ve yaralı yok
Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrularken, can kaybının olmadığı duyuruldu.
Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı.
Saldırı nedeniyle büyükelçilik aracında hasar meydana geldi. Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...
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