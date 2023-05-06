Türkiye'nin Sudan Büyükelçisine silahlı saldırı

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06 Mayıs 2023 Cumartesi 13:43:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 13:43:00

Diplomatik kaynaklar: Sudan'da büyükelçimizin aracına ateş açıldı, ölü ve yaralı yok

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrularken, can kaybının olmadığı duyuruldu.

Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı.

Saldırı nedeniyle büyükelçilik aracında hasar meydana geldi. Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : türkiye sudan türk büyükelçiliği silahlı saldırı sudan büyükelçisi ismail çobanoğlu
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