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10 Kasım 2020 Salı 16:02:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 16:02:00

Dilan Çiçek Deniz 'oyuncuların başına bela olmuş bir soru' dedi ve ekledi: Kadınlara estetik sorulmaz

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Eski fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla hakkında 'estetikli güzel' yorumları yapılan Dilan Çiçek Deniz, ''Bu sorular kadınların belası'' dedi ve ekled: ''İki estetiğim var.''

Eski fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla 'estetik güzeli' haberleriyle bir kez daha gündem olan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu sorulardan rahatsızlık duysa da cevap vermekten de kendini alamadı. Daha önce katıldığı canlı yayınlarda estetik yaptırmaya sıcak baktığını söyleyen oyuncu, bir kez daha kendisine bu sorunun sorulmasıyla gerildi. Hemcinslerine özellikle bu konuyla ilgili soru sorulmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu aktaran Dilan Çiçek Deniz, "Bu soru bütün kadın oyuncuların başına bela olmuş bir soru. Aslında bu soruyu hiç sevmiyorum, sorulmamalı da. Madem soruldu; bir bölgemde iki adet estetiğim var" diyerek hakkında merak edilen konuya da açıklık getirdi.

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