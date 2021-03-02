Belediyecilik bu mudur?

Maltepe Belediyesi'ndeki çöp rezaleti henüz gündemden düşmemişken CHP'li İBB tepki çeken bir adıma daha imza attı.



İBB, daha önce tartışmalara yol açan yol kenarlarındaki dikey peyzaj yıkımı çalışmalarına aylar sonra tekrar başladı. "Yüksek maliyet" bahanesiyle duvarlardaki çiçek ve yeşillikleri söken İBB'ye ilk tepki ise AK Parti'den geldi.

"2024'TE İSTANBULUMUZU YENİDEN ÇİÇEK GİBİ YAPACAĞIZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li İBB'ye tepki gösterdi.

Maltepe'nin çöplerle dolu sokaklarının konuşulduğuna dikkat çeken Kabaktepe, "Vizyon yoksunu İBB de boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur?" dedi.

İstanbullulara çağrıda bulunan Kabaktepe, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbulumuzu yeniden çiçek gibi yapacağız."