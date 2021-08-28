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28 Ağustos 2021 Cumartesi 08:12:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 08:12:00

Didim'de sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Aydın'ın Didim ilçesinde denizde sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Didim açıklarında lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : düzensiz göçmen sahil güvenlik komutanlığı göç
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