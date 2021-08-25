Didem Arslan Yılmaz'a "Kürtçe" tepkisi gündem oldu

Didem Arslan Yılmaz'ın programına tepki büyük. Tepki gösterenler programa bağlanan bir kadının yayında Kürtçe konuştuğu için yayından alındığı iddiasında.

24'ün haberine göre, sunucunun etnik temelli ayrımcılık yaptığını ve bu kaygıyla davrandığını ileri sürenler var. Sosyal medya buna yönelik paylaşımlarla çalkalanıyor. Ancak Didem Arslan Yılmaz bunu reddediyor. Sebebi Kürtçe değil, hakaret diyor.

KÜRTÇE DEĞİL SEBEBİ HAKARET"

Türkan hanımı, Kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim.

"DOĞU DİLİ" İFADEM YOK

Didem Arslan Yılmaz'a atfedilen başka bir suçlama da Kürtçe için doğu dili ifadesi kullanıldığı iddiası... Sunucu bunu da reddediyor.

Kürtçeye bir tepkim olamaz. Yayında 'doğu dili' diye hiçbir ifadem de yok. Türkan hanım, Arapça da konuşmak isteseydi, İngilizce de konuşmak isteseydi, aynı tepkiyi gösterirdim.

Bununla birlikte Yılmaz'ın programlarından birinde İngilizce konuştuğu bölüm de dolaşıyor.

Sunucu yaşananların çarpıtılarak Türkiye'deki fay hatlarının bir kez daha kaşınmak istediğini iddia ediyor. Yanlış anlaşılma ihtimali için de özür diliyor.

"YANLIŞ ANLAYANDAN ÖZÜR DİLERİM"

Bu arada Kürtçe konuşan vatandaşlarımızla hiçbir sorunum yok, yanlış anlayan varsa onlardan özür dilerim.