Disney Plus tarafından 29 Ekim'de 6 bölümlük "Atatürk" dizisi yayınlanacak. Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan projede Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İyinemli'nin canlandıracağı öğrenildi. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğindeki proje için gün sayılırken 'Ermeni Diaspoarası' Disney Plus'ı hedefe koyan açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ağır hakaretlerin yer aldığı açıklamada Disney Plus'a filmin yayınını durdurma çağrısı yapıldı.

AÇIKLAMA AMERİKA'DAN

The Armenian National Committee of America-Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Atatürk'ün resmi de kullanılarak, "soykırımcı", "katil" gibi haddini aşan ifadelere yer verildi. Açıklamada sinema filmi değerlendirme platformu IMDB'nin adresine de yer verilerek, filmin yayından kaldırılması istendi.

BARIŞA ZARAR VERİR

Diaspora'dan Atatürk dizisine yönelik hakaretlerinin, Türkiye, Ermenistan ilişkilerinin çözüme kavuşturulması için girişimlerin hız kazandığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Karabağ anlaşmasının ardından Türkiye de Erivan yönetimiyle normalleşme görüşmelerine başlamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevi yeniden devraldığı törende Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da yer alması iki ülke ilişkilerine ivme kazandırmıştı.

PROVALAR DEVAM EDİYOR

Lanista Medya'nın Disney Plus için çekeceği Atatürk dizisinin oyuncu kadrosu da netleşti. Aras Bulut İynemli'nin başrolünü oynayacağı Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi'yi başarılı oyuncu Mehmet Günsür oynayacak. Mustafa Kemal'in Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı Songül Öden canlandıracak. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'a ise Sahra Şaş hayat verecek. Büyük bütçeli dizinin provaları devam ediyor.