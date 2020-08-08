Terör örgütü Dhkp-c'nin merkezine girildi! Türkiye sorumlusu yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye büyük darbe indirildi. Örgütün karargahı İdil Kültür Merkezine baskın düzenleyen polis, sözde Türkiye sorumlusu Y.K. dahil, 6 kişiyi gözaltına aldı. Özel programlarla şifrelenen dijital arşiv ve yurt dışındaki merkez komite ile yapılan görüşme kayıtları ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP C'ye büyük bir darbe indirdi. Örgütün sözde merkezi konumunda bulunan İdil Kültür Merkezi'ni takibe alan güvenlik güçleri, kültür merkezinin çelikten yapılma dış kapısının açık olduğu sırada operasyonu başlattı.
Ekipler, kültür merkezi adı altında örgütsel faaliyet yürütülen merkezin alt katındaki kafeden hızlı bir şekilde sözde üst düzey örgüt yöneticilerin bulunduğu kata çıktı. Yenişafak Gazetesi'nin haberine göre, Toplantı halinde olan DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Y.K., örgüt yapılanmaları ve direniş meclisi sorumlusu N.G., örgüt yapılanmaları ve halkın hukuk bürosu sekreteri E.K., örgüt gençlik sorumlusu F.K., örgüt Anadolu illeri sorumlusu R.K. ve O.K. gözaltına alındı.
Operasyonda terör örgütü DHKP/C'nin özel programlarla şifrelediği dijital arşivi ve yurt dışında bulunan sözde merkez komiteyle yaptıkları görüşme kayıtları da ele geçirildi. Kriptolu dijital bellek, incelenmek üzere ilgili emniyet birimlerine gönderildi.
İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütsel dokümanların imha edilmeden ele geçirilmesi için hassas bir çalışma yürüttü. Arka arkaya 9 çelik kapının bulunduğu merkeze girmek için kapıların hepsinin açık olduğu anı bekleyen polisler, kapıların açık olduğu bir anda şok baskın düzenleyerek teröristlerin dijital arşivi ve dokümanlarını imha edilmeden ele geçirmeyi başardı.
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