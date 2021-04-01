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01 Nisan 2021 Perşembe 09:06:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 09:06:00

DHKP-C'li terörist itiraf etti: Tüm seçmenin adres bilgilerini çalmışlar

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Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyerek itirafı olan DHKP-C'li terörist, örgütün, tüm seçmenin TC kimlik numaralarının yer aldığı verileri ele geçirdiğini anlattı.

DHKP-C'li terörist etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı oldu. Örgütün "mühendis ve mimarlık" oluşumları arasında yer alan gizli tanık, tüm seçmenin TC kimlik numaralarının yer aldığı verilerin ele geçirildiğini ve tüm şahısların aile bilgileri ve adres bilgilerinin de bu veride yer aldığını belirtti.

Sabah'ın haberine göre gizli tanık, veri tabanındaki bilgilerde Dilek Doğan'ı yanlışlıkla vuran polisin bilgilerini de ele geçirdiklerini belirtti.

Gizli tanık, örgüt yöneticilerine bu bilgilerin ulaştırılmasını kendisinin sağladığını itiraf etti. Örgüte gizli haberleşme sistemi, tek tuşla imha edilebilir şekilde tasarlanmış flaş bellekler hazırladığını kaydeden gizli tanık, örgüt üyelerinin olası polis baskınından kurtulmak için hücre evlerinin biraz uzağına polis araçlarını tespit etmek üzere termal sistem kurduklarını anlattı.

İtirafçı ayrıca DHKP-C için tıpkı FETÖ'nün kullandığı ByLock gibi gizli bir kripto haberleşme ağı sistemi de kurmuş. Savcılıkta ifade veren itirafçı, örgüt içerisinde iletişim kurmak için yaptığı programda, gönderilen mesajların anında imha edilecek şekilde tasarladığını, yine tarafların kullanıcı adı ve şifre ile programa giriş yapabildiğini belirtti.

Savcılığın soruşturması kapsamında DHKP-C'nin asıl önem verdiği ve örgütün enerji komitesi tarafından 'rüzgârgülü' projesinin olduğunu anlatan itirafçı, Arnavutköy'deki bir çiftliğe uyguladıklarını anlattı. Gizli tanığın bir diğer şoke edici ifadesi ise DHKP-C terör örgütü üyesi Cihan Gün'e ilişkin oldu. Gün'ün kırsal alana çıkmadan önce Tunceli'de ikamet ettiği evine yine rüzgârgülü projesini uyguladıklarını ifade eden gizli tanık, "Projeyi kurduğum eve o dönem CHP'li Hozat Belediye Başkanı Celalettin Polat da geldi" dedi.

Etiketler : DHKP-C teröristt seçmen bilgisi Celalettin Polat
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