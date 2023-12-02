Mobil Göç Noktası ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden Mobil Göç Noktası ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Mobil Göç Noktası araç görüntüleriyle ilgili, "Kayseri İl Göç İdaresinden sığınmacı ve kaçaklar için muhteşem hizmet: Göç idaresi ayağına geldi" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddiaların manipülasyon amaçlı paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimlerde, güvenlik güçlerinin düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliğini kontrol ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla iddiaya konu görüntülerde de yer alan ve Mobil Göç Noktası adı verilen araçlara davet edilmektedir. Bu araçlarda Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılmaktadır.

Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, geri gönderme merkezlerine gönderilmekte ve sınır dışı işlemlerine ilişkin süreç başlatılmaktadır. Görüntülerde geçen, '5 dakikada kimlik verilir' gibi ifadeler tamamen provokasyon amaçlıdır, itibar etmeyiniz."

"GAZZE'DE BİR KADIN ÇOCUĞUYMUŞ GİBİ OYUNCAK BİR BEBEĞE SARILARAK AĞLADI" İDDİASINA YALANLAMA



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gazze'de bir kadın çocuğuymuş gibi oyuncak bir bebeğe sarılarak ağladı" iddiasının da doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili "Hamas propagandası: Gazze'de bir kadın çocuğuymuş gibi oyuncak bir bebeğe sarılarak ağladı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail ordusu, 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de başlayan 'insani aranın' bittiğini ve Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başladığını duyurmuştur. İsrail savaş uçaklarının bu sabah itibarıyla Gazze'ye yönelik saldırılarında 178 kişi hayatını kaybetmiştir. Görüntülerde, 'oyuncak' olduğu iddia edilen bebek, bugünkü saldırılarda hayatını kaybeden 5 aylık Muhammed ez-Zehhar'dır.

Anadolu Ajansında (AA) yer alan Mohammed Majed'in haberine göre, ona sarılarak vedalaşanlarsa annesi Asmahan Attia ez-Zehhar ve dedesi Attiye Ebu Umra'dır. Ayrıca AA'dan Ali Jadallah tarafından haberle ilgili birçok görüntü kaydedilmiştir. Ebu Umra, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde 5 aylık torunu Muhammed ez-Zehhar'ın naaşıyla bölgedeki gazetecilere açıklama yapmış ve görüntüler birçok medya kuruluşu tarafından teyitli haber olarak servis edilmiştir. İsrail, insani aranın bitmesiyle daha önce 'güvenli bölge olacağını' iddia ettiği ve kuzeyden gelen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'u da savaş alanı ilan etmiştir."