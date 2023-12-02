VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mobil Göç Noktası ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
Kullanılmayan hesaplar silinmeye başlandı
Sanat dünyası da dolandırıldı
9 ilde "Kahramanlar" operasyonu: 88 gözaltı
"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"
Nezlede antibiyotik kullanılmamalı
02 Aralık 2023 Cumartesi 09:38:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 09:38:00

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden Mobil Göç Noktası ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Mobil Göç Noktası araç görüntüleriyle ilgili iddianın manipülasyon olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Mobil Göç Noktası araç görüntüleriyle ilgili, "Kayseri İl Göç İdaresinden sığınmacı ve kaçaklar için muhteşem hizmet: Göç idaresi ayağına geldi" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddiaların manipülasyon amaçlı paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimlerde, güvenlik güçlerinin düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliğini kontrol ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla iddiaya konu görüntülerde de yer alan ve Mobil Göç Noktası adı verilen araçlara davet edilmektedir. Bu araçlarda Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılmaktadır.

Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, geri gönderme merkezlerine gönderilmekte ve sınır dışı işlemlerine ilişkin süreç başlatılmaktadır. Görüntülerde geçen, '5 dakikada kimlik verilir' gibi ifadeler tamamen provokasyon amaçlıdır, itibar etmeyiniz."

"GAZZE'DE BİR KADIN ÇOCUĞUYMUŞ GİBİ OYUNCAK BİR BEBEĞE SARILARAK AĞLADI" İDDİASINA YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gazze'de bir kadın çocuğuymuş gibi oyuncak bir bebeğe sarılarak ağladı" iddiasının da doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili "Hamas propagandası: Gazze'de bir kadın çocuğuymuş gibi oyuncak bir bebeğe sarılarak ağladı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail ordusu, 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de başlayan 'insani aranın' bittiğini ve Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başladığını duyurmuştur. İsrail savaş uçaklarının bu sabah itibarıyla Gazze'ye yönelik saldırılarında 178 kişi hayatını kaybetmiştir. Görüntülerde, 'oyuncak' olduğu iddia edilen bebek, bugünkü saldırılarda hayatını kaybeden 5 aylık Muhammed ez-Zehhar'dır.

Anadolu Ajansında (AA) yer alan Mohammed Majed'in haberine göre, ona sarılarak vedalaşanlarsa annesi Asmahan Attia ez-Zehhar ve dedesi Attiye Ebu Umra'dır. Ayrıca AA'dan Ali Jadallah tarafından haberle ilgili birçok görüntü kaydedilmiştir. Ebu Umra, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde 5 aylık torunu Muhammed ez-Zehhar'ın naaşıyla bölgedeki gazetecilere açıklama yapmış ve görüntüler birçok medya kuruluşu tarafından teyitli haber olarak servis edilmiştir. İsrail, insani aranın bitmesiyle daha önce 'güvenli bölge olacağını' iddia ettiği ve kuzeyden gelen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'u da savaş alanı ilan etmiştir."

Etiketler : dezenformasyonla mücadele merkezi mobil göç noktası iddia
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
Estetikle alnını daralttırdı

Estetikle alnını daralttırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX