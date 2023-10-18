18 Ekim 2023 Çarşamba 20:45:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 20:45:00
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "BM Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor" iddiasına yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.
Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin, "Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü, 18 Ekim'de resmi X hesabı aracılığıyla görevlerine devam ettiklerini açıklamıştır. İddiaya konu görüntüler, BM birliklerinin görev yerlerinde rutin yaptıkları rotasyonlar sırasında kayda geçmiştir." ifadelerine yer verildi.
- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "BM Barış Gücü, Lübnan'ı terk ediyor" iddiasına yalanlama
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