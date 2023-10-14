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14 Ekim 2023 Cumartesi 15:27:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 15:27:00

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler sahte videolar üretiyor" iddiasını yalanladı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinliler sahte videolar üretiyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin görüntülerin, TRT World'de yayınlanan bir kültür-sanat programından alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve makyaj yapan kadınları gösteren görüntülerle ilgili 'Filistinliler sahte videolar üretiyor' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, TRT World'de yayınlanan bir kültür-sanat programından alınmıştır. Mart 2017'de yayınlanan görüntülerde, Filistinli makyaj sanatçısı Mariam Saleh'in Gazze film endüstrisinde kadın özel efekt makyaj sanatçısı olarak yaptığı çalışmaları gösterilmektedir."

Etiketler : dezenformasyon filistinli video
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