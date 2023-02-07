İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Dezenformasyon Bildirim Servisi' halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz."
07 Şubat 2023 Salı 09:32:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 09:32:00
"Dezenformasyon Bildirim Servisi" kullanma açıldı
Kaynak: AA
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Dezenformasyon Bildirim Servisi' halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz.”
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">''Dezenformasyon Bildirim Servisi'' halkımızın kullanımına açılmıştır.<br><br>Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz.<br><br>IOS:https://t.co/D2s9PDjHvA<br><br>Android:https://t.co/JgoKE3Xyot pic.twitter.com/6VQfXyDnQ9</p>— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 7, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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