Başkan Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’ye gitti. Erdoğan hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu, habercilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne yönelik küfürlü hakaretlerine ilişkin soruyu yanıtlarken, “Valiler başkanların o ildeki temsilcisidir ve devletin valisini bu şekilde bir küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.

ARADA BIRAKILIR YANI YOK

Erdoğan şöyle devam etti: “Tabii vali bey şu anda valilik olgunluğu içerisinde süreci işletiyor. Ben inanıyorum ki vali bey, şu seçim sebebiyle sadece belki burada bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir. Ama bunda da artık medya bilgileri aktarıyor. Bana gelen bilgiler 'Şu seçim öncesi, doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum' gibi bir yaklaşım ki bu zaten çok çok büyük bir olgunluk. Bu işin arda bırakılır bir yanı yoktur. Valimiz inanıyorum ki seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır.

KİM BİLİR DAHA NELER ÇIKACAK

Çünkü bu devletin valisine kimsenin ben edep ederim, ağzıma alamam bu ifadeyi… Böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur, kullanamaz. Demek ki belediye başkan adayı olarak henüz bu devleti tanımamış, devletteki ilişkileri, protokolü, protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını, kimler kullanma hakkına sahiptir değildir bunları bilmiyor. Bundan dolayı da affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Bundan sonraki süreç önümüzde bir seçim var. Artık seçimden sonraki süreçtir. Ama kim bilir bundan sonra da daha neler çıkacak yani.”

ORTAK YAYIN KIRILMA NOKTASI OLACAK

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı Yıldırım'la CHP adayının katılacağı televizyon programının, İstanbul'u kimin yöneteceği konusunda halkta kanaat oluşturacağını söyledi.

Erdoğan, habercilerin yarın akşam Cumhur ittifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programına ilişkin soruyu da yanıtladı. Erdoğan, “Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ön hazırlıkları gayet iyi bir şekilde yaptılar. Ve her iki taraf da burada gerek bu buluşmanın veya bu tartışmanın moderatörünü belirlemede her iki görevli arkadaşlar müşterek bir çalışma yaparak ismi belirlediler.

TÜM TÜRKİYE İZLEYEBİLECEK

Bir de yayın platformu olarak buranın tamamıyla her yerden olacak olması, oradan da tabii bütün kim istiyorsa rahatlıkla buradan yayın yapma imkanını yakalayacak. Bu da şunu gösteriyor. Sadece Türkiye’de İstanbul bunu izlemeyecek, tüm Türkiye’nin bu müzakereyi, tartışmayı inşallah izleme imkanı olacak” diye konuştu.

DEĞERLENDİRME FIRSATI

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. Ve o akşam burayı izleyenler Sivas’tan İstanbul’daki Sivaslı hemşerisini arayıp onunla bu müzakerenin kendi aralarında onlar da müzakeresini yapacak. Tokatlı Tokatlıyı, Giresunlu, Trabzonlu hepsi… Bu şunu getirecek. “Gerçekten İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net, güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak, son haftaya da ciddi bir ışık verecek.”

ASKERİN HARÇLIĞI BEDELLİ PARASINDAN

Meclis'te iki maddesi kabul edilen Asker Alma Kanun Teklifi'yle ilgili de açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, “Güvenlik zaafı oluşur” diyenlere tepki gösterdi. Değişikliğin 1.5, 2 yılda haazırlandığını kaydeden Erdoğan, “AB kriterleri içinde bir de bu var. Biz böyle bir adımı o günden bugüne atmış değiliz ama şimdi burada da böyle bir adımı atmış bulunuyoruz” dedi.

BEDELLİ PARASI 30 BİN LİRA

Bedelli parası üzerinden konuşanlar olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: “Rakamlar üzerinde konuşanlar oluyor '30 bin lira fazla oldu'. El insaf. Bu gelen rakamla bir defa bütün o ödenen aylıklar, maaşlar buradan ödeniyor. Böyle bir şey yoktu bugüne kadar. Askere ödenecek olan bütün harçlıklar, bugüne kadar yapılmayan şeylerdi. Şimdi bunlar yapılacak. Bunlar, iş ve istihdam noktasında sıkıntı olanlar için aileye harçlık olarak gelmiş olacak. “

İDLİB'E SALDIRI DEVAM EDERSE GEREĞİNİ YAPARIZ

İdlib'deki TSK gözlem noktasına düzenlenen saldırıya değinen Başkan Erdoğan, “Rejim burada eğer bizim bu gözlem kulelerine bazı saldırıları devam ettirecek olursa, bu yanlışa inatla devam edecek olursa bizim burada sessiz kalmamız mümkün olmaz. Gereğini de yaparız, çünkü biz burada barışın egemen olmasını istiyoruz. Ölümlerin durmasını istiyoruz” diye konuştu.