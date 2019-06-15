Devleti tanımamış

  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,9025
  • Euro
    6,6388
  • Altın
    254,5580
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş'a imza atıyor! 3 yıllık anlaşma Beşiktaş'a imza atıyor! 3 yıllık anlaşma
YKS kaç dakika sürecek? YKS kaçta sona erecek? YKS kaç dakika sürecek? YKS kaçta sona erecek?
İtalyan devi Roma Karius'la ilgileniyor İtalyan devi Roma Karius'la ilgileniyor
'Ben Galatasaraylıyım' dedi Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı 'Ben Galatasaraylıyım' dedi Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı
Okul servisinden hayatını kaybeden Alperen'in babasına özel görev Okul servisinden hayatını kaybeden Alperen'in babasına özel görev
Galatasaray Valencia'ya bu parayı vermez Galatasaray Valencia'ya bu parayı vermez
Hem stoper hem sol bek oynayabiliyor! Fenerbahçe... Hem stoper hem sol bek oynayabiliyor! Fenerbahçe...
Umut Meraş için 1,5 milyon euro! Umut Meraş için 1,5 milyon euro!
Fikret Orman'dan jest! 'Hiçbir şeye değişilmez Apo hocam bu dünyada' Fikret Orman'dan jest! 'Hiçbir şeye değişilmez Apo hocam bu dünyada'
Açıklanamayan uzun telefon görüşmeleri boşanma nedeni Açıklanamayan uzun telefon görüşmeleri boşanma nedeni
Kartal'ın yeni kanadı Caiuby Francisco da Silva oluyor Kartal'ın yeni kanadı Caiuby Francisco da Silva oluyor
Yusuf Yazıcı Avrupa'ya gitmek istiyor Yusuf Yazıcı Avrupa'ya gitmek istiyor
Teksas'ta, Paralel Devlet Yapılanması 'FETÖ'nün yeni okul başvurusu reddedildi Teksas'ta, Paralel Devlet Yapılanması 'FETÖ'nün yeni okul başvurusu reddedildi
Galatasaray 33 yaşındaki Mbia'nın peşinde Galatasaray 33 yaşındaki Mbia'nın peşinde
Son dakika... Hakurk'a düzenlenen hava saldırısında teröristlere ait hedefler vuruldu Son dakika... Hakurk'a düzenlenen hava saldırısında teröristlere ait hedefler vuruldu
Antalya'da itfaiye pencereden girdiği evde korkunç manzarayla karşılaştı Antalya'da itfaiye pencereden girdiği evde korkunç manzarayla karşılaştı
Gri kategoride aranan DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı Gri kategoride aranan DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı
Başkan Erdoğan Tacikistan'da Başkan Erdoğan Tacikistan'da
Meteoroloji'den bir çok il için kuvvetli sağanak ve sel uyarısı geldi Meteoroloji'den bir çok il için kuvvetli sağanak ve sel uyarısı geldi
TOKİ’den vatandaşa 10 bin ucuz konut müjdesi geldi TOKİ’den vatandaşa 10 bin ucuz konut müjdesi geldi
Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu: İsveç 'Öl' dedi Türkiye yaşatıyor!  Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu: İsveç 'Öl' dedi Türkiye yaşatıyor! 
Son Dakika... İSTOÇ'ta iş yeri yangını: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Son Dakika... İSTOÇ'ta iş yeri yangını: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Altun'dan öğrencilere mesaj Altun'dan öğrencilere mesaj
İzmirde yolcu minibüs devrildi İzmirde yolcu minibüs devrildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Haziran 2019 08:00 | Cumartesi

Devleti tanımamış

Başkan Erdoğan, Tacikistan'a hareketinden önce önemli açıklamalarda bulundu. Ordu Valisi'ne yönelik hakarete ilişkin, 'Başkan adayı olarak henüz devleti tanımamış, devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir değil' dedi. 

Başkan Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’ye gitti. Erdoğan hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu, habercilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne yönelik küfürlü hakaretlerine ilişkin soruyu yanıtlarken, “Valiler başkanların o ildeki temsilcisidir ve devletin valisini bu şekilde bir küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir” dedi. 

ARADA BIRAKILIR YANI YOK 

Erdoğan şöyle devam etti: “Tabii vali bey şu anda valilik olgunluğu içerisinde süreci işletiyor. Ben inanıyorum ki vali bey, şu seçim sebebiyle sadece belki burada bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir. Ama bunda da artık medya bilgileri aktarıyor. Bana gelen bilgiler 'Şu seçim öncesi, doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum' gibi bir yaklaşım ki bu zaten çok çok büyük bir olgunluk. Bu işin arda bırakılır bir yanı yoktur. Valimiz inanıyorum ki seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. 

KİM BİLİR DAHA NELER ÇIKACAK 

Çünkü bu devletin valisine kimsenin ben edep ederim, ağzıma alamam bu ifadeyi… Böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur, kullanamaz. Demek ki belediye başkan adayı olarak henüz bu devleti tanımamış, devletteki ilişkileri, protokolü, protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını, kimler kullanma hakkına sahiptir değildir bunları bilmiyor. Bundan dolayı da affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Bundan sonraki süreç önümüzde bir seçim var. Artık seçimden sonraki süreçtir. Ama kim bilir bundan sonra da daha neler çıkacak yani.” 

ORTAK YAYIN KIRILMA NOKTASI OLACAK

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı Yıldırım'la CHP adayının katılacağı televizyon programının, İstanbul'u kimin yöneteceği konusunda halkta kanaat oluşturacağını söyledi. 

Erdoğan, habercilerin yarın akşam Cumhur ittifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programına ilişkin soruyu da yanıtladı. Erdoğan, “Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ön hazırlıkları gayet iyi bir şekilde yaptılar. Ve her iki taraf da burada gerek bu buluşmanın veya bu tartışmanın moderatörünü belirlemede her iki görevli arkadaşlar müşterek bir çalışma yaparak ismi belirlediler. 

TÜM TÜRKİYE İZLEYEBİLECEK 

Bir de yayın platformu olarak buranın tamamıyla her yerden olacak olması, oradan da tabii bütün kim istiyorsa rahatlıkla buradan yayın yapma imkanını yakalayacak. Bu da şunu gösteriyor. Sadece Türkiye’de İstanbul bunu izlemeyecek, tüm Türkiye’nin bu müzakereyi, tartışmayı inşallah izleme imkanı olacak” diye konuştu. 

DEĞERLENDİRME FIRSATI 

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. Ve o akşam burayı izleyenler Sivas’tan İstanbul’daki Sivaslı hemşerisini arayıp onunla bu müzakerenin kendi aralarında onlar da müzakeresini yapacak. Tokatlı Tokatlıyı, Giresunlu, Trabzonlu hepsi… Bu şunu getirecek. “Gerçekten İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net, güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak, son haftaya da ciddi bir ışık verecek.” 

ASKERİN HARÇLIĞI BEDELLİ PARASINDAN 

Meclis'te iki maddesi kabul edilen Asker Alma Kanun Teklifi'yle ilgili de açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, “Güvenlik zaafı oluşur” diyenlere tepki gösterdi. Değişikliğin 1.5, 2 yılda haazırlandığını kaydeden Erdoğan, “AB kriterleri içinde bir de bu var. Biz böyle bir adımı o günden bugüne atmış değiliz ama şimdi burada da böyle bir adımı atmış bulunuyoruz” dedi. 

BEDELLİ PARASI 30 BİN LİRA 

Bedelli parası üzerinden konuşanlar olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: “Rakamlar üzerinde konuşanlar oluyor '30 bin lira fazla oldu'. El insaf. Bu gelen rakamla bir defa bütün o ödenen aylıklar, maaşlar buradan ödeniyor. Böyle bir şey yoktu bugüne kadar. Askere ödenecek olan bütün harçlıklar, bugüne kadar yapılmayan şeylerdi. Şimdi bunlar yapılacak. Bunlar, iş ve istihdam noktasında sıkıntı olanlar için aileye harçlık olarak gelmiş olacak. “ 

İDLİB'E SALDIRI DEVAM EDERSE GEREĞİNİ YAPARIZ 

İdlib'deki TSK gözlem noktasına düzenlenen saldırıya değinen Başkan Erdoğan, “Rejim burada eğer bizim bu gözlem kulelerine bazı saldırıları devam ettirecek olursa, bu yanlışa inatla devam edecek olursa bizim burada sessiz kalmamız mümkün olmaz. Gereğini de yaparız, çünkü biz burada barışın egemen olmasını istiyoruz. Ölümlerin durmasını istiyoruz” diye konuştu. 

Son dakika... TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Son dakika haber: Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 15 Haziran
Vatandaşa 10 bin ucuz konut geliyor
Yaptırımlara anında karşılık verilecek
YouTuber'ların hesabı gişede tutmadı
Emekliye ek zam
Turgay Tanülkü: Biz onlara onlar bize hayat sevinci oldu
Bakan Selçuk'tan YKS mesajı
14 bin Amerikalı Suriyeli mültecilerle aynı erzağı yiyecek
BDDK'dan "suç duyurusu" iddialarına yalanlama
Suudi Bakandan terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi
MHP Lideri Bahçeli İstanbul'a mitili attı
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine "devamsızlık" affı
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu için ilk yorum
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), BenimBabam etiketiyle Babalar Günü'ne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Dikkat çeken açıklama: Saldırıların zamanlaması manidar''
Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir arada
Köpek sandığı hayvanı evine götürünce tutuklandı
1 milyondan fazla Rus polis için Türkiye tatilinin kapısı aralandı
Ot biçerken aniden ortaya çıktı... Görenleri şaşırttı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ